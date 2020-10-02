ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине может появиться аграрный госреестр: Раде рекомендуют принять закон

Украина, Пятница 02 октября 2020 17:39
В Украине может появиться аграрный госреестр: Раде рекомендуют принять закон
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине может появиться Государственный аграрный реестр. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной раде одобрить соответствующий законопроект №3295 во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Члены комитета рассмотрели во втором чтении проект закона №3295... По итогам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета", - сказано в сообщении.

Закон направлен на устранение административных преград и расходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении госпомощи.

Напомним, в середине мая аграрный комитет рекомендовал Раде принять этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Конституционный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства о конституционности закона о рынке земли: на заседание не смог явиться представитель президента в суде.

Так, закон о рынке земли парламент принял 31 марта 2020 года. Согласно документу, рынок земли полноценно заработает с 1 июля 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика аграрииВерховная РадаРынок земли
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь