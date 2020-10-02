В Украине может появиться аграрный госреестр: Раде рекомендуют принять закон

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине может появиться Государственный аграрный реестр. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной раде одобрить соответствующий законопроект №3295 во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Члены комитета рассмотрели во втором чтении проект закона №3295... По итогам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета", - сказано в сообщении.

Закон направлен на устранение административных преград и расходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении госпомощи.

Напомним, в середине мая аграрный комитет рекомендовал Раде принять этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Конституционный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства о конституционности закона о рынке земли: на заседание не смог явиться представитель президента в суде.

Так, закон о рынке земли парламент принял 31 марта 2020 года. Согласно документу, рынок земли полноценно заработает с 1 июля 2021 года.