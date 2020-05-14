Комитет рекомендует Раде создать Государственный аграрный реестр

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий проект закона рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствовании государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что такое решение нардепы приняли на заседании 13 мая, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Целью документа является совершенствование функционирования системы государственной поддержки сельского хозяйства, устранение административных преград и расходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении государственной помощи.

В частности, предлагается предусмотреть основы функционирования Государственного аграрного реестра как государственной автоматизированной информационной системы сбора, учета, накопления, обработки и предоставления информации о производителях сельскохозяйственной продукции и определить принципы государственной поддержки сельского хозяйства.

"По результатам рассмотрения и обсуждения законопроекта, члены Комитета решили рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - указано в сообщении.

Напомним, в конце марта в ВР зарегистрировали законопроект №3295 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции".

Как писало РБК-Украина, в ночь на 31 марта Рада приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. Закон уже был опубликован в издании "Голос Украины".

Автор: Юлия Струк