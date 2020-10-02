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В Україні може з'явитися аграрний держреєстр: Раді рекомендують прийняти закон

Україна, П'ятниця 02 жовтня 2020 17:39
В Україні може з'явитися аграрний держреєстр: Раді рекомендують прийняти закон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні може з'явитися Державний аграрний реєстр. Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній раді схвалити відповідний законопроект №3295 у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету розглянули у другому читанні проект закону №3295 ... За підсумками обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому як закон у редакції комітету", - сказано в повідомленні.

Закон спрямований на усунення адміністративних перешкод і витрат для сільськогосподарських товаровиробників при отриманні держдопомоги.

Нагадаємо, в середині травня аграрний комітет рекомендував Раді прийняти цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня Конституційний суд України відклав розгляд клопотання про конституційність закону про ринок землі: на засідання не зміг з'явитися представник президента в суді.

Так, закон про ринок землі парламент прийняв 31 березня 2020 року. Згідно з документом, ринок землі повноцінно запрацює з 1 липня 2021 року.

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