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В Україні з'явиться аграрний держреєстр: Рада схвалила закон

Україна, Четвер 05 листопада 2020 15:32
В Україні з'явиться аграрний держреєстр: Рада схвалила закон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться Державний аграрний реєстр. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3295.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосував 281 нардеп.

Закон спрямований на усунення адміністративних перешкод і витрат для сільськогосподарських товаровиробників при отриманні держдопомоги.

Документ визначає принципи, на яких сільгоспвиробникам надається державна підтримка (прозорість, публічність, цільове використання виділених коштів).

Також виключаються положення, що стосуються державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію і державних заставних закупівель зерна;

Закон надає право на отримання бюджетної тваринницької дотації суб'єктам, які займаються козівництвом і аквакультурою.

Відзначимо, на початку жовтня комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував ВР схвалити відповідний законопроект №3295 у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, закон про ринок землі парламент прийняв 31 березня 2020 року. Згідно з документом, ринок землі повноцінно запрацює з 1 липня 2021 року.

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