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В Украине появился справочник по выплатам пострадавшим от войны

Фото: в Украине появился справочник по выплатам пострадавшим от войны (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине подготовили справочник по выплатам тем, кто потерял родных или пострадал в результате войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В справке есть информация для разных категорий пострадавших из-за войны войны - от военнослужащих, служащих, которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.

О каких категориях говорится в справочнике

  • военнослужащие;
  • полицейские;
  • служащие ГСЧС;
  • лица, пострадавшие во время АТО, ООС, военного положения;
  • дети, пострадавшие в результате военных действий;
  • работники;
  • медики;
  • журналисты;
  • волонтеры;
  • служащие;
  • гражданские лица.

К тому же, в нем можно найти рекомендации, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Информация в справочнике будет постоянно обновляться с учетом возможных изменений в законодательстве.

Ознакомиться со справочником можно по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что беженцам из прифронтовых районов помощь выплачивают на вокзалах.

А также рассказывали о том, кто может оформить получение помощи через приложение "Дія".

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