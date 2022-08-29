В Украине появился справочник по выплатам пострадавшим от войны

В справке есть информация для разных категорий пострадавших из-за войны войны - от военнослужащих, служащих, которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.

О каких категориях говорится в справочнике

военнослужащие;

полицейские;

служащие ГСЧС;

лица, пострадавшие во время АТО, ООС, военного положения;

дети, пострадавшие в результате военных действий;

работники;

медики;

журналисты;

волонтеры;

служащие;

гражданские лица.

К тому же, в нем можно найти рекомендации, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Информация в справочнике будет постоянно обновляться с учетом возможных изменений в законодательстве.

Ознакомиться со справочником можно по ссылке.