В Украине появился справочник по выплатам пострадавшим от войны

В Украине подготовили справочник по выплатам тем, кто потерял родных или пострадал в результате войны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В справке есть информация для разных категорий пострадавших из-за войны войны - от военнослужащих, служащих, которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.
О каких категориях говорится в справочнике
К тому же, в нем можно найти рекомендации, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.
Информация в справочнике будет постоянно обновляться с учетом возможных изменений в законодательстве.
Ознакомиться со справочником можно по ссылке.
Напомним, ранее мы писали о том, что беженцам из прифронтовых районов помощь выплачивают на вокзалах.
А также рассказывали о том, кто может оформить получение помощи через приложение "Дія".
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