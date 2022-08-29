В Україні з’явився довідник по виплатах постраждалим від війни

В Україні підготували довідник по виплатах тим, хто втратив рідних, або постраждав унаслідок війни Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
У довіднику є інформація для різних категорій потерпілих через війну - від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.
До того ж в ньому можна знайти рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.
Інформація в довіднику буде постійно оновлюватись з урахуванням можливих змін до законодавства.
Ознайомитись з довідником можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах.
А також розповідали про те, хто може оформити отримання допомоги через додаток "Дія".
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