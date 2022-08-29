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В Україні з’явився довідник по виплатах постраждалим від війни

Фото: в Україні з'явився довідник із виплат постраждалим від війни (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні підготували довідник по виплатах тим, хто втратив рідних, або постраждав унаслідок війни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

У довіднику є інформація для різних категорій потерпілих через війну - від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

Про які категорії йдеться у довіднику

  • військослужбовці;
  • поліцейські;
  • службовці ДСНС;
  • особи, що постраждали під час АТО, ООС, воєнного стану;
  • діти, що постраждали внаслідок воєнних дій;
  • працівники;
  • медики;
  • журналісти;
  • волонтери;
  • службовці;
  • цільні особи.

До того ж в ньому можна знайти рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Інформація в довіднику буде постійно оновлюватись з урахуванням можливих змін до законодавства.

Ознайомитись з довідником можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах.

А також розповідали про те, хто може оформити отримання допомоги через додаток "Дія".

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Війна в Україні