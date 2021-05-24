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В Украине появился новый вид госслужащих: закон вступил в силу

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 мая 2021 17:19
В Украине появился новый вид госслужащих: закон вступил в силу Фото: в Службе судебной охраны Украины создают госслужбу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Вступил в силу закон, который предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях. Он также предоставляет право работникам ведомства на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он начал действовать с 23 мая, однако ряд норм вступят в силу с 1 января 2022 года.

Документ предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях.

Закон распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других руководителей службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников.

"К сотрудникам Службы судебной охраны относятся лица, которым присвоены специальные звания сотрудников ССО, государственные служащие и лица, заключившие трудовой договор со Службой судебной охраны", - гласит документ.

На госслужащих Службы судебной охраны распространяется действие закона "О государственной службе".

"Должности государственных служащих Службы судебной охраны относятся к соответствующим категориям должностей государственной службы в порядке, установленном законодательством", - отмечается в законе.

Полномочия руководителя госслужбы в ССО осуществляют глава Службы судебной охраны и руководители территориальных подразделений ведомства.

Для защиты своих прав и законных интересов работники ССО могут создавать профессиональные объединения и профсоюзы.

Порядок проведения служебного расследования в отношении сотрудников ССО и создание дисциплинарных комиссий, их полномочия устанавливает глава ведомства.

Напомним, ранее закон подписал президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Верховная рада приняла этот закон во втором чтении. А в начале ноября прошлого года Рада поддержала его за основу.

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