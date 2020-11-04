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Рада хочет изменить начисление стажа в Службе судебной охраны

Украина, Среда 04 ноября 2020 16:57
Рада хочет изменить начисление стажа в Службе судебной охраны
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада поддержала за основу законопроект №3935, которым уточняются правовые основы прохождения службы в Службе судебной охраны. За соответствующий законопроект проголосовали 267 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях. Проект совершенствует порядок определения стажа службы в ведомстве.

Прописано, что действие Дисциплинарного устава Национальной полиции распространяется и на сотрудников ССО.

Проект также определяет полномочия главы ведомства и других руководителей Службы по применению поощрений и наложения дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников.

Кроме того, сотрудникам Службы судебной охраны хотят разрешить создавать профессиональные объединения и профессиональные союзы.

Напомним, в феврале в Раду внесли законопроект №3044 о поощрении украинцев к прохождению военной службы по контракту. Закон предлагал предусмотреть отнесение к категориям граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел, Нацполиции, Службы судебной охраны и прочее.

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