В Україні з'явився новий вид держслужбовців: закон набрав чинності

Набрав чинності закон, який передбачає створення державної служби в Службі судової охорони та її територіальних підрозділах. Він також надає право працівникам відомства на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Документ був опублікований у виданні "Голос України".

Він почав діяти з 23 травня, однак ряд норм наберуть чинності з 1 січня 2022 року.

Документ передбачає створення державної служби в Службі судової охорони та її територіальних підрозділах.

Закон поширює дію Дисциплінарного статуту Національної поліції на співробітників ССО і визначає повноваження глави відомства та інших керівників служби щодо застосування заохочень і накладення дисциплінарних стягнень на підлеглих співробітників.

"До співробітників Служби судової охорони відносяться особи, яким присвоєні спеціальні звання співробітників ССО, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір із Службою судової охорони", - зазначено в документі.

На держслужбовців Служби судової охорони поширюється дія закону "Про державну службу".

"Посади державних службовців Служби судової охорони відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством", - наголошується у законі.

Повноваження керівника держслужби в ССО здійснюють глава Служби судової охорони і керівники територіальних підрозділів відомства.

Для захисту своїх прав і законних інтересів працівники ССО можуть створювати професійні об'єднання і профспілки.

Порядок проведення службового розслідування стосовно співробітників ССО і створення дисциплінарних комісій, їх повноваження встановлює глава відомства.