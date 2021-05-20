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Зеленский подписал закон о статусе нового вида госслужащих

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Киев, Четверг 20 мая 2021 21:20
Зеленский подписал закон о статусе нового вида госслужащих Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание госслужбы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях. Верховная рада приняла этот законопроект в конце апреля.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов правового статуса работников Службы судебной охраны" № 1417-ІХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Служба судебной охраны начала формироваться в Украине с апреля 2019 года в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей". Ее основные задачи:

  • поддержание общественного порядка в суде;
  • охрана судебных помещений;
  • обеспечение личной безопасности судей и членов их семей.

"Со временем стал очевидным ряд проблемных вопросов, препятствующих развитию службы", - уточнили в Офисе президента.

Отмечается, что появилась потребность в зачислении в стаж работы в Службе судебной охраны времени прохождения службы в правоохранительных и других государственных органах, что позволяло устанавливать сотрудникам судебной охраны надбавки за стаж службы, а также предоставлять им дополнительный оплачиваемый отпуск.

"Закон, который подписал президент, позволяет такие зачисления и таким образом обеспечивает права работников Службы судебной охраны на надлежащее денежное и пенсионное обеспечение", - добавили в Офисе главы государства.

Там отметили, что закон также "уточняет и детализирует ряд других норм законодательства, в частности распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины на работников Службы судебной охраны и определяет, что их подготовку и повышение уровня квалификации осуществляет Национальная школа судей".

Кроме того, документ предоставляет право работникам Службы на отсрочку от призыва на срочную военную службу и позволяет создавать профессиональные объединения и профсоюзы.

"Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме положения о размере должностных окладов работников центрального органа управления и территориальных подразделений Службы судебной охраны, которое вступает в силу с 1 января 2022 года", - резюмировали в Офисе президента.

Напомним, в январе 2021 года комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении законопроект №3935, который позволит начислять стаж в Службе судебной охраны по-другому.

Отметим, в начале ноября 2020 года Рада поддержала за основу законопроект №3935. За него проголосовали 267 народных депутатов.

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