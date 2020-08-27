В Украине появился единый портал обо всех государственных услугах

В Украине в четверг, 27 августа, заработал гид по государственным услугам - информационный онлайн-портал обо всех сервисах, которые предоставляют органы исполнительной власти и местного самоуправления. Ранее в государстве не было единой платформы, где можно было бы узнать о любой госуслуге в удобной форме.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что этот гид (https://guide.diia.gov.ua/) содержит полную и достоверную информацию о тысяче услуг, а именно о месте, способе, сроке, стоимости, результатах получения услуг, а также необходимых документах и способе обжалования их результатов. Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.

Отмечается, что информация в гиде упорядочена по 36 жизненным событиям. Такую логику систематизации услуг позаимствовали у правительства Канады. Данные об услугах распределены по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди самых популярных категорий - социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.

"Гид является официальным источником о государственных услугах в Украине. Если орган исполнительной власти или местного самоуправления при предоставлении определенной услуги потребует справку, которую не упоминают на гиде, ссылка на гид является аргументом для граждан - не предоставлять соответствующие документы", - указано в сообщении Кабмина.

При этом гид продолжает пополняться услугами и жизненными ситуациями.

Напомним, в Украине приостанавливал работу Единый государственный реестр: до 16 августа происходило обновление его технической составляющей.

Как писало РБК-Украина, с июля комплексная услуга "еМалятко" стала доступна в Центрах предоставления административных услуг.