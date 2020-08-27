В Україні з’явився єдиний портал про всі державні послуги

В Україні у четвер, 27 серпня, запрацював гід з державних послуг - інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, які надають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Раніше у державі не було єдиної платформи, де можна було б дізнатися про будь-яку держпослугу у зручній формі.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що цей гід (https://guide.diia.gov.ua/) містить повну та достовірну інформацію щодо тисячі послуг, а саме про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів. Гід доступний у двох форматах відкритих даних: Excel та Json.

Зазначається, що інформацію у гіді впорядковано за 36 життєвими подіями. Таку логіку систематизації послуг запозичено в уряду Канади. Дані про послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед найпопулярніших категорій - соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність бізнесу та громадських формувань, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки.

"Гід є офіційним джерелом про державні послуги в Україні. Якщо орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування при наданні певної послуги вимагатиме довідку, яку не згадано на гіді, посилання на гід є аргументом для громадян - не надавати відповідні документи", - вказано у повідомленні Кабміну.

При цьому гід продовжує поповнюватися послугами та життєвими ситуаціями.

Нагадаємо, в Україні призупиняв роботу Єдиний державний реєстр: до 16 серпня відбувалося оновлення його технічної складової.

Як писало РБК-Україна, з липня комплексна послуга "єМалятко" стала доступна в Центрах надання адміністративних послуг.