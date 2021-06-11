UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки: подписан закон

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении выплат детям, получившим инвалидов от взрывчатки. Закон предусматривает повышение размера социальных выплат этой категории детей на 50%.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", - заявили в офисе.

На Банковой отметили, что по данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Закон вступит в силу уже 1 июля 2021 года.

Напомним, 18 мая в Северодонецке на детской площадке разорвался боеприпас. В результате взрыва пострадал ребенок.

А в январе этого года в Каменском от взрыва запала гранаты пострадали двое детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины соцпомощьпреступлениявзрывчаткаинвалидностьВладимир ЗеленскийЗакон