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Діти

В Україні підвищать виплати дітям, постраждалим від вибухівки: підписано закон

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення виплат дітям, які отримали інвалідів від вибухівки. Закон передбачає підвищення розміру соціальних виплат цій категорії дітей на 50%.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Документ, що його підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів", - заявили в офісі.

На Банковій зазначили, що за даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.

Закон набере чинності вже 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, 18 травня у Сєвєродонецьку на дитячому майданчику розірвався боєприпас. В результаті вибуху постраждала дитина.

А у січні цього року у Кам'янському від вибуху запалу гранати постраждали двоє дітей.

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