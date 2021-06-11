В Україні підвищать виплати дітям, постраждалим від вибухівки: підписано закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення виплат дітям, які отримали інвалідів від вибухівки. Закон передбачає підвищення розміру соціальних виплат цій категорії дітей на 50%.
"Документ, що його підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів", - заявили в офісі.
На Банковій зазначили, що за даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.
Закон набере чинності вже 1 липня 2021 року.
Нагадаємо, 18 травня у Сєвєродонецьку на дитячому майданчику розірвався боєприпас. В результаті вибуху постраждала дитина.
А у січні цього року у Кам'янському від вибуху запалу гранати постраждали двоє дітей.