В Україні підвищать розмір допомоги на тяжкохворих дітей без встановленої інвалідності

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль анонсував підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Це має відбутися з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єра.

За словами Шмигаля, передбачене і призначення державної соцдопомоги та допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу.

"Уряд сьогодні підтримав відповідну ініціативу. Цим рішенням також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс у Верховну раду проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.

Як писало РБК-Україна, розмір допомоги при народженні дитини в сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.