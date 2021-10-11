В Украине повысят пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС: когда и на сколько

Кабинет министров 11 октября принял решение повысить с 1 января 2022 года минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС. Выплаты составят не менее 7800 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина .

Отмечается, что с 1 января 2022 года минимальную пенсию на уровне 7800 гривен получит каждый из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) погибших участников АТО / ООС.

"Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться независимо от того, получают такие выплаты другие члены семьи.