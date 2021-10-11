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В Україні підвищать пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС: коли і на скільки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет міністрів 11 жовтня ухвалив рішення підвищити з 1 січня 2022 року мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС. Виплати складуть не менше 7800 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Зазначається, що з 1 січня 2022 року мінімальну пенсію на рівні 7800 гривень отримає кожен з непрацездатних батьків, дружини (чоловіка) загиблих учасників АТО / ООС.

"Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2000 людей, чиї рідні загинули за Україну, захищаючи мир і спокій українських будинків", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що адресна допомога до пенсії надаватиметься незалежно від того, отримують такі виплати інші члени сім'ї.

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