В Украине повысился спрос на новые коммерческие автомобили

Иллюстративное фото (УНИАН)

В октябре продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 10%

В Украине продажи новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце выросли на 10% относительно октября прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что за последний месяц первую регистрацию прошли 1105 новых коммерческих автомобилей. Автомобили марки Renault в этом сегменте авторынка пользовались наибольшим спросом - в октябре в Украине было реализовано 163 машины. По сравнению с прошлогодними данными за этот период спрос на Renault повысился на 9%.

"На втором месте рынка октября - Fiat. Автомобили этой марки в прошлом месяце получили 121 регистрационный номер, что на 7% больше в сравнении с октябрем 2017 года", - сказали в "Укравтопроме".

Французская марка Citroen заняла третью строчку рейтинга с более чем трехкратным ростом - 103 регистрации.

Mercedes-Benz н четвертом месте с показателем роста в 40% - за октябрь зарегистрирован 91 автомобиль этой марки.

В пятерку лидеров октября 2018 года попал Volkswagen - 75 новых коммерческих автомобилей, +56%.

Всего с начала года на украинском рынке было реализовано 10,5 тыс. новых коммерческих авто, что на 13% больше чем аналогичного периода прошлого года.

Напмоним, в Германии Федеральное объединение центров защиты прав потребителей и автомобильный клуб ADAC 1 ноября подали первый прецедентный групповой иск в отношении автомобильного концерна Volkswagen. Цель иска - определить ответственность концерна перед миллионами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.