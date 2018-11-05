В Україні підвищився попит на нові комерційні автомобілі

Ілюстративне фото (УНІАН)

У жовтні продажі нових комерційних автомобілів зросли на 10%

В Україні продажі нових комерційних автомобілів минулого місяця зросли на 10% порівняно з показниками жовтня минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Наголошується, що за останній місяць першу реєстрацію пройшли 1105 нових комерційних автомобілів. Автомобілі марки Renault в цьому сегменті авторинку користувалися найбільшим попитом - у жовтні в Україні було реалізовано 163 машини. Порівняно з торішніми даними за цей період попит на Renault підвищився на 9%.

"На другому місці ринку жовтня - Fiat. Автомобілі цієї марки в минулому місяці отримали 121 реєстраційний номер, що на 7% більше в порівнянні з жовтнем 2017 року", - сказали в "Укравтопромі".

Французька марка Citroen зайняла третю сходинку рейтингу з більш ніж трикратним зростанням - 103 реєстрації.

Mercedes-Benz н четвертому місці з показником зростання в 40% - за жовтень зареєстрований 91 автомобіль цієї марки.

У п'ятірку лідерів жовтня 2018 року потрапив Volkswagen - 75 нових комерційних автомобілів, +56%.

Всього з початку року на українському ринку було реалізовано 10,5 тис. нових комерційних авто, що на 13% більше, ніж аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, у Німеччині Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів та автомобільний клуб ADAC 1 листопада подали перший прецедентний груповий позов щодо автомобільного концерну Volkswagen. Мета позову - визначити відповідальність концерну перед мільйонами автовласників через маніпулювання даними про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів.