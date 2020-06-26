В Украине повысили в 35 раз штрафы за игнорирование депутатских запросов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В пятницу в силу вступил соответствующий закон

В Украине с пятницы, 26 июня, в 35 раз повысили штрафы за игнорирование депутатских запросов. Изменения в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях сегодня вступили в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера закон опубликовали в газете "Голос Украины". Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Размеры штрафов

Согласно документу, за непредоставление ответа на обращение нардепа нарушитель уплатит штраф в размере от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5900-8500 гривен). Ранее наказание составляло 10-15 таких минимумов.

За повторное непредоставление ответа в течение года придется заплатить штраф от 500 до 700 минимумов (8500-11900 гривен). Ранее было 25-50 минимумов.

Также за нарушение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос предусмотрен штраф от 500 до 800 таких минимумов (8500-13600 гривен). До этого наказание составляло 100-250 минимумов.

Кроме того, за повторное в течение года нарушение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос грозит штраф от 800 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (13600-17000 гривен). Ранее он составлял 250-400 таких минимумов.

Закон усиливает ответственность и по статье 351 Уголовного кодекса за невыполнение должностным лицом законных требований депутата, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации.

Такие действия будут наказываться штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. гривен). До этого - 100-1000 минимумов.

За невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Рады, временных следственных комиссий или специальных временных следственных комиссий вводится штраф от 2 до 3 тысяч таких минимумов (от 17 тыс. до 51 тыс. гривен). Ранее - 500-2000.

Напомним, данный закон Верховная рада приняла в первом чтении еще в мае, а окончательно одобрила в начале июня.

Как писало РБК-Украина, в конце октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1036-1, согласно которому на пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа.

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Автор: Юлия Струк