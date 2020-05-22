ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде рекомендуют ужесточить штрафы за нарушение законных требований нардепов

Новости » Политика     22.05.2020 - 15:30
Раде рекомендуют ужесточить штрафы за нарушение законных требований нардепов
Фото: президия Верховной рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также рекомендуется повысить штрафы за невыполнение законных требований Счетной палаты

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде усилить законопроект №3354 "О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты". Одним из авторов законопроекта является первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, при подготовке поступило 53 поправок и предложений, из которых учтено 6 поправок, учтено частично - 8, учтено редакционно - 3, отклонено - 36.

"По результатам обсуждения комитет принял решение утвердить учтенные и отклоненные предложения в сравнительной таблице и рекомендует Верховной раде принять законопроект №3354 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Предусматривается, что несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. А повторное в течение года совершение этого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов.

Согласно закону, несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос депутата ВР, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на запрос, предлагается наказывать наложением штрафа на должностных лиц от 200 до 350 таких минимумов. Повторное на протяжении года совершение этого нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 13 мая парламент принял за основу законопроект №3354.

Как писало РБК-Украина, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 16 апреля.

Так, в конце октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". На пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины комитетВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь