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В Україні підвищили у 35 разів штрафи за ігнорування депутатських запитів

Новини » Політика     26.06.2020 - 17:01
В Україні підвищили у 35 разів штрафи за ігнорування депутатських запитів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У п'ятницю чинності набрав відповідний закон

В Україні з п'ятниці, 26 червня, у 35 разів підвищили штрафи за ігнорування депутатських запитів. Зміни до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення сьогодні набрали чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора закон опублікували в газеті "Голос України". Він набирає чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Розміри штрафів

Згідно з документом, за ненадання відповіді на звернення нардепа порушник сплатить штраф в розмірі від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5900-8500 гривень). Раніше покарання складало 10-15 таких мінімумів.

За повторне ненадання відповіді протягом року доведеться заплатити штраф від 500 до 700 мінімумів (8500-11900 гривень). Раніше було 25-50 мінімумів.

Також за порушення встановлених законом строків надання відповіді на запит передбачений штраф від 500 до 800 таких мінімумів (8500-13600 гривень). До цього покарання складало 100-250 мінімумів.

Крім того, за повторне протягом року порушення встановлених законом строків надання відповіді на запит загрожує штраф від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13600-17000 гривень). Раніше він становив 250-400 таких мінімумів.

Закон посилює і відповідальність за статтею 351 Кримінального кодексу за невиконання службовою особою законних вимог депутата, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації.

Такі дії будуть каратися штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. Гривень). До цього - 100-1000 мінімумів.

За невиконання службовою особою законних вимог комітетів Ради, тимчасових слідчих комісій або спеціальних тимчасових слідчих комісій вводиться штраф від 2 до 3 тисяч таких мінімумів (від 17 тис. до 51 тис. Гривень). Раніше - 500-2000.

Нагадаємо, даний закон Верховна рада прийняла в першому читанні ще в травні, а остаточно схвалила на початку червня.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1036-1, згідно з яким на пленарному тижні можна вносити не більше 10 депутатських запитів від одного нардепа.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України нардепштрафЗакон
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