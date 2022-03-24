В Украине повысили пенсионные гарантии участникам теробороны

Лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных громад, получили право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, которые предусмотрены для военнослужащих из числа участников боевых действий. Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года благодаря принятому Радой закону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Согласно закону, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в проведении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
В случае гибели лиц, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад, во время выполнения задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.
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