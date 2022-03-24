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В Украине повысили пенсионные гарантии участникам теробороны

Фото: пенсии участникам теробороны будут назначать с 55 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных громад, получили право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, которые предусмотрены для военнослужащих из числа участников боевых действий. Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года благодаря принятому Радой закону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Согласно закону, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в проведении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

В случае гибели лиц, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад, во время выполнения задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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