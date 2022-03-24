В Україні підвищили пенсійні гарантії учасників тероборони

Особи, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, отримали право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій. Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року внаслідок ухваленого Радою закону.

Згідно з законом, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.