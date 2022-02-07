В Украине потеплеет до +11 градусов: синоптики назвали дату

Синоптики ожидают на текущей неделе теплую и "мягкую" зимнюю погоду. Почти на всей территории Украины днем будет плюсовая температура. Ночью прогнозируются небольшие морозы в пределах 3-5 градусов.

Первая половина этой недели ожидается пасмурной с мокрым снегом и дождями. С четверга осадки прекратятся, а днем воздух прогреется до +11.

Из опасных явлений синоптики отметили возможную гололедицу на дорогах по ночам. Кроме того, в среду и четверг в западных областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Фото: погода в Украине 8 февраля (meteo.gov.ua)

Во вторник, 8 февраля, большинство регионов Украины накроют осадки в виде мокрого снега и дождей. Температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до +5 ночью, а днем - от 0 до +7 градусов.

Фото: погода в Украине 9 февраля (meteo.gov.ua)

В среду, 9 февраля, мокрый снег и дожди на большей части территории Украины сохранятся. При этом на юге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура составит от -1 до +1 градусов, днем - от -1 до +5.

Фото: погода в Украине 10 февраля (meteo.gov.ua)

В четверг, 10 февраля, осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в северных и восточных областях. Температура воздуха ночью - от -1 до +1, днем - от +2 до +11 градусов.

Фото: погода в Украине 11 февраля (meteo.gov.ua)

В пятницу, 11 февраля, осадки прекратятся в большинстве регионов Украины. На западе синоптики прогнозируют дожди, а на севере и востоке - мокрый снег. Температура воздух ночью ожидается в пределах от 0 до +3, днем - от +2 до +11 градусов.

Фото: погода в Украине 12 февраля (meteo.gov.ua)

В субботу, 12 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается. Днем в западных регионах пройдет мокрый снег. Столбики термометра ночью покажут от -1 до +3, днем - от 0 до +8 градусов.