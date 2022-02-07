"Спасатели должны еще откопаться". Наблюдательный пост в Карпатах замело снегом: видео

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины предупредила об угрозе схода лавин в Карпатах. Спасатели предупредили, что им еще нужно откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь и опубликовали видео с поста на горе Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"7-8 февраля в связи со снегопадами и метелью, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется, а 8 февраля в горах Черновицкой области, ожидается значительная снеголавинная опасность", - предупредили в ГСЧС, добавив, что в горных районах возможны оползни снега на дороги.

Туристам, которые планируют отправиться в Карпаты в эти, спасатели рекомендуют учитывать, что им еще нужно откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь. В ГСЧС опубликовали видео, как начинается утро поста на горе Поп Иван Черногорский.