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"Спасатели должны еще откопаться". Наблюдательный пост в Карпатах замело снегом: видео

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 16:07
"Спасатели должны еще откопаться". Наблюдательный пост в Карпатах замело снегом: видео Фото: в Карпатах сохраняется угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины предупредила об угрозе схода лавин в Карпатах. Спасатели предупредили, что им еще нужно откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь и опубликовали видео с поста на горе Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"7-8 февраля в связи со снегопадами и метелью, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется, а 8 февраля в горах Черновицкой области, ожидается значительная снеголавинная опасность", - предупредили в ГСЧС, добавив, что в горных районах возможны оползни снега на дороги.

Туристам, которые планируют отправиться в Карпаты в эти, спасатели рекомендуют учитывать, что им еще нужно откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь. В ГСЧС опубликовали видео, как начинается утро поста на горе Поп Иван Черногорский.

Отметим, завтра, 8 февраля, в Украине ожидается штормовой ветер и осадки.

Напомним, 5 февраля в Австрии снежная лавина унесла жизни 8 человек, еще несколько получили травмы.

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Карпаты ГСЧС Штормовое предупреждение
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