В Украине построят центр по обслуживанию и испытанию турецких беспилотников Bayraktar

"Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников (Bayraktar - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр простоят возле города Васильков (Киевская область) на землях Минобороны. В нем планируется проводить обслуживание, текущий ремонт и модернизацию беспилотников, а также обучение и подготовку персонала, который будет с ними работать.

"Как планируется, впоследствии в Украине будет построено несколько таких центров", - уточнили в ОП.

Соглашение о строительстве центра подписали министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар.

На церемонии подписания присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", - сказал он.

Фото: в Украине появится центр обслуживания беспилотников Bayraktar (president.gov.ua)