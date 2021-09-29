UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине построят центр по обслуживанию и испытанию турецких беспилотников Bayraktar

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине появится центр по обслуживанию и испытанию беспилотников Bayraktar. Построить его планируется под Киевом на землях, принадлежащих Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников (Bayraktar - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр простоят возле города Васильков (Киевская область) на землях Минобороны. В нем планируется проводить обслуживание, текущий ремонт и модернизацию беспилотников, а также обучение и подготовку персонала, который будет с ними работать.

"Как планируется, впоследствии в Украине будет построено несколько таких центров", - уточнили в ОП.

Соглашение о строительстве центра подписали министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар.

На церемонии подписания присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", - сказал он.

Фото: в Украине появится центр обслуживания беспилотников Bayraktar (president.gov.ua)

Напомним, Украина планирует закупить несколько беспилотников у Турции.

Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники испытали на деле. Появилось видео испытаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныТурцияОфис президента