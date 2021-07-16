Под Николаевом испытали ударный беспилотник Bayraktar: Минобороны показало видео

Министерство обороны Украины испытало на аэродроме под Николаевом турецкий ударный беспилотник Bayraktar , который закупили для украинской армии. Беспилотник выполнил ряд учебно-боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook .

"Во время испытаний Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты... Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях", - рассказали в министерстве.

Беспилотник Bayraktar в составе Военно-морских сил будет обеспечивать эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

"Bayraktar также могут применяться для поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - добавили в Минобороны.

Министерство также опубликовало видео с испытаний беспилотника Bayraktar: