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Под Николаевом испытали ударный беспилотник Bayraktar: Минобороны показало видео

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Николаев, Пятница 16 июля 2021 15:47
Под Николаевом испытали ударный беспилотник Bayraktar: Минобороны показало видео Фото: ударный беспилотник Bayraktar испытали в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Украины испытало на аэродроме под Николаевом турецкий ударный беспилотник Bayraktar, который закупили для украинской армии. Беспилотник выполнил ряд учебно-боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook.

"Во время испытаний Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты... Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях", - рассказали в министерстве.

Беспилотник Bayraktar в составе Военно-морских сил будет обеспечивать эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

"Bayraktar также могут применяться для поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - добавили в Минобороны.

Министерство также опубликовало видео с испытаний беспилотника Bayraktar:

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Министерство обороны Украины Николаев беспилотник испытания
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