В Україні побудують центр з обслуговування та випробування турецьких безпілотників Bayraktar

"Україна і Туреччина підписали меморандум про будівництво спільного навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників (Bayraktar - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що центр простоять біля міста Васильків (Київська область) на землях Міноборони. У ньому планується проводити обслуговування, поточний ремонт і модернізацію безпілотників, а також навчання і підготовку персоналу, який буде з ними працювати.

"Як планується, згодом в Україні буде побудовано кілька таких центрів", - уточнили в ОП.

Угоду про будівництво центру підписали Міністр оборони України Андрій Таран і гендиректор турецької компанії Bayraktar Халук Байрактар.

На церемонії підписання був присутній президент України Володимир Зеленський. "Ми чекали цього моменту дуже довго. Це важлива подія для нас", - сказав він.

Фото: в Україні з'явиться центр обслуговування безпілотників Bayraktar (president.gov.ua)