В Украине построят 1400 км концессионных дорог: обнародованы направления

В 2021 году в Украине планируют объявить конкурсы по первым проектам на привлечение частных инвесторов в дорожный сектор. Планируется построить 1400 км дорог.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
На первом этапе программы будут отремонтированы следующие участки:
По словам министра, ожидаемый объем первоначальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 млн долларов. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.
"Эти дорог не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором", - добавил Криклий.
Напомним, 20 января Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает привлечение частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Проект предлагает соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.
Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.