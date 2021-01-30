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В Україні побудують 1400 км концесійних доріг: оприлюднені напрямки

Автор: Олександр Білоус

У 2021 році в Україні планують оголосити конкурси по першим проектам на залучення приватних інвесторів у дорожній сектор. Планується побудувати 1400 км доріг.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

На першому етапі програми будуть відремонтовані такі ділянки:

  • Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).
  • Бориспіль-Полтава (М-03).
  • Херсон-Миколаїв (М-14).
  • Київ-Житомир-Рівне (М-06).
  • Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19).
  • Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)

За словами міністра, очікуваний обсяг початкових інвестицій за кожним з проектів складає 200-350 млн доларів. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20 і більше років.

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"Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", - додав Криклій.

Нагадаємо, 20 січня Кабінет міністрів підтримав законопроект, який передбачає залучення приватних інвесторів на ринок українських автошляхів. Проект пропонує відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2020 року Кабінет міністрів встановив максимальний розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії. Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.

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