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В Украине пока не подтверждают передачу штурмовиков от Северной Македонии

Фото: в Украине пока не подтверждают передачу штурмовиков от Северной Македонии (flickr.by/Rob Schleiffert)
Автор: Сергей Пышкин

СМИ Северной Македонии распространяли информацию о передаче Украине штурмовиков СУ-25. Воздушные силы пока не подтвердили слухи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

Что говорят Воздушные силы

"Мы не имеем сейчас подтверждения от официальных источников ни Северной Македонии, ни Министерства обороны Украины о передаче этих самолетов. Это появилось в прессе, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди поезда, всегда хотят быть первыми, освещать эти события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем", - заявил Игнат.

Что писали СМИ

Как отмечали СМИ Северной Македонии, Украине было передано четыре штурмовика СУ-25, которые Македония приобрела в 2001 году за четыре миллиона евро. Перед поставкой в Украину, самолеты отремонтировали и были проверены украинскими инженерами.

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