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В Украине похолодало до -6: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     01.04.2020 - 09:06
В Украине похолодало до -6: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Похолодало в западных, северных, большинстве центральных областей

Погода в Украине ухудшилась 1 апреля, идет сильное похолодание до -6. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, похолодало в западных, северных, большинстве центральных областей.

"По данным Укргидрометцентра, с 1 по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое понижение температуры: ночью 0-6, днем +1+6", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине сильно испортится уже в первый день апреля. Уже в ночь на 1 апреля морозы охватят всю страну. Ожидается от -2 до -6 градусов, а в Карпатах похолодает аж от -6 до -12. Тем не менее, благодаря антициклону днем воздух прогреется до +4+9 градусов.

Несмотря на морозный прогноз, сегодня будет солнечно и сухо. Ветер будет мягким, западным. Киев среду, 1 апреля, встретит ночным морозом от -3 до -5 градусов, днем воздух прогреется до +7, будет солнечно.

Отметим, вчера в Украине объявили штормовое предупреждение.

Сухо и холодно до -7: прогноз погоды на сегодня Штормовой ветер, снег и морозы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
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