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В Україні похолодало до -6: синоптики попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     01.04.2020 - 09:06
В Україні похолодало до -6: синоптики попередили про погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Похолодало у західних, північних, більшості центральних областей

Погода в Україні погіршилась 1 квітня, йде сильне похолодання, до -6. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації.

Як зазначається, похолодало у західних, північних, більшості центральних областей.

"За даними УкрГідрометцентру, з 1 по 2 квітня, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6, вдень +1+6", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні сильно зіпсується вже в перший день квітня. Вже в ніч на 1 квітня морози охоплять всю країну. Очікується від -2 до -6 градусів, а в Карпатах похолодає аж від -6 до -12. Тим не менш, завдяки антициклону вдень повітря прогріється до +4+9 градусів..

Незважаючи на морозний прогноз, сьогодні буде сонячно та сухо. Вітер буде м'яким, західним. Київ середу, 1 квітня, зустріне нічним морозом від -3 до -5 градусів, удень повітря прогріється до +7, буде сонячно.

Зазначимо, вчора в Україні оголосили штормове попередження

Сухо і холодно до -7: прогноз погоди на сьогодні Штормовий вітер, сніг та морози: синоптики попередили про різке погіршення погоди
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