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В Україні підтверджено 73 випадки захворювання коронавірусом

Новини » Суспільство     22.03.2020 - 22:59
В Україні підтверджено 73 випадки захворювання коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Найбільше хворих у Києві - 29

В Україні підтверджено 73 випадки COVID-19 станом на 22:50 22 березня. Про це передає Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Наголошується, що це офіційні результати досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів.

Найбільше випадків зафіксовано у Києві - 29, з них 20 протягом доби. На другому місці - Чернівецька область - 25 (1 летальний).

  • Київська область - 5, протягом доби - 1;
  • Івано-Франківська область - 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
  • Львівська область - 2, один з них протягом доби;
  • Дніпропетровська область - 2;
  • Донецька область - 1;
  • Житомирська область - 2 (1 летальний);
  • Тернопільська область - 1;
  • Черкаська - 1 підтверджений протягом останніх діб

Всього зафіксовано 3 летальних випадки від COVID-19 в Україні Один пацієнт вже одужав, повторне діагностування підтвердило відсутність вірусу в організмі.

"Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 820 зразків. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, але і контактних осіб", - повідомили в ЦОЗ.

В Україні підтверджено 73 випадки захворювання коронавірусом

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за введення надзвичайного стану в Україні через поширення коронавірусу.

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