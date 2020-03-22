В Україні підтверджено 73 випадки захворювання коронавірусом

Найбільше хворих у Києві - 29
В Україні підтверджено 73 випадки COVID-19 станом на 22:50 22 березня. Про це передає Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Наголошується, що це офіційні результати досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів.
Найбільше випадків зафіксовано у Києві - 29, з них 20 протягом доби. На другому місці - Чернівецька область - 25 (1 летальний).
Всього зафіксовано 3 летальних випадки від COVID-19 в Україні Один пацієнт вже одужав, повторне діагностування підтвердило відсутність вірусу в організмі.
"Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 820 зразків. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, але і контактних осіб", - повідомили в ЦОЗ.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за введення надзвичайного стану в Україні через поширення коронавірусу.