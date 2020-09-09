В Україні підтвердили понад 2,5 тисяч нових випадків коронавірусу

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу, 8 вересня, підтвердили 2511 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Харківській і Тернопільській області.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Загальне число підтверджених випадків COVID-19 в Україні з початку пандемії становить 143 030. Одужали вже 64 703 (+1 157) осіб. Померли 2 979 (+45). Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.

Найбільше випадків коронавірусу підтвердили в Києві (+310), Харківській (+291), Тернопільській (+244), Львівській (+196), Івано-Франківській (+151) та Чернівецькій (+150) областях.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України в разі погіршення епідемічної ситуації.

Крім цього повідомлялося, що в Офісі президента не вважають реалістичним на даний момент новий "локдаун" в країні.

Також повідомлялося, що станом на 8 вересня в Україні Київ і ще 17 областей не відповідали вимогам для ослаблення карантину.