В Украине подорожают паспорта

В Украине с 1 июля подорожает стоимость оформления паспортов с бесконтактным электронным носителем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Украины.

Как сообщается, оформление паспортов подорожает на не более 30%.

Речь идет о паспорте гражданина Украины (ID-карта), паспорте гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Таким образом стоимость изготовления ID-картки сроком на 20 рабочих дней возрастет с 279 грн до 345 грн. (126 грн. - стоимость админуслуги и 219 грн. - стоимость бланка).

Стоимость несрочного биометрического паспорта теперь составит 682 грн вместо 557,32 грн, а срочного 1034 грн, а не 810,32 грн.

Напомним, Государственная миграционная служба сообщила, что за два года безвизового режима с Евросоюзом почти 9 млн граждан Украины получили биометрические паспорта. По информации ведомства, количество украинцев, которые получают зарубежные биометрические паспорта, постоянно растет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев заявляют (52%), что никогда не были за границей.