В Україні подорожчають паспорти

В Україні з 1 липня подорожчає вартість оформлення паспортів з безконтактним електронним носієм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної міграційної служби України.

Як повідомляється, оформлення паспортів подорожчає на 30%.

Мова йде про паспорті громадянина України (ID-карта), паспорті громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідчення для іноземців - на тимчасове та постійне проживання. У той же час зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

Зміниться також вартість оформлення низки інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Таким чином вартість виготовлення ID-картки строком на 20 робочих днів зросте з 279 грн до 345 грн. (126 грн. - вартість адмінпослуги та 219 грн. - вартість бланка).

Вартість нетермінового паспорта тепер складе 682 грн замість 557,32 грн, а термінового 1034 грн, а не 810,32 грн.

Нагадаємо, Державна міграційна служба повідомила, що за два роки безвізового режиму з Євросоюзом майже 9 млн громадян України отримали біометричні паспорти. За інформацією відомства, кількість українців, які отримують закордонні біометричні паспорти, постійно зростає.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців заявляють (52%), що ніколи не були за кордоном.