В Украине планируют запретить увольнять беременных

Отныне работодатель не имеет права уволить женщину, которая беременна или находится в отпуске, связанной с беременностью и родами. В то же время уволить нельзя и после того, как она вернется на работу. Также это касается женщин, находящихся в периоде вскармливания малыша.

Согласно законопроекту:

беременным предоставляется гарантия сохранения рабочего места и среднего заработка на период прохождения рекомендованных врачом медицинских обследований.

предлагается усовершенствовать предоставление отпуска, чтобы не допускать уменьшения послеродовой части.

"Реализация законопроекта будет способствовать укреплению системы гарантий правовой защиты работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка, родителей, которые совмещают работу с семейными обязанностями, а также позволит имплементировать ряд международных трудовых стандартов в сфере охраны материнства", - пишет пресс-служба.