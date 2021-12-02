В Украине планируют запретить увольнять беременных

Правительство Украины поддержало законопроект о запрете дискриминации работающих женщин во время беременности. Планируют запретить их увольнять.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Правительственного портала.
Отныне работодатель не имеет права уволить женщину, которая беременна или находится в отпуске, связанной с беременностью и родами. В то же время уволить нельзя и после того, как она вернется на работу. Также это касается женщин, находящихся в периоде вскармливания малыша.
Согласно законопроекту:
"Реализация законопроекта будет способствовать укреплению системы гарантий правовой защиты работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка, родителей, которые совмещают работу с семейными обязанностями, а также позволит имплементировать ряд международных трудовых стандартов в сфере охраны материнства", - пишет пресс-служба.