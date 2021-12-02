В Україні планують заборонити звільняти вагітних

Відтепер роботодавець не має права звільнити жінку, яка вагітна або ж перебуває у відпустці, що пов’язана з вагітністю й пологами. Водночас звільнити не можна й після того, як вона повернеться на роботу. Також це стосується жінок, які перебувають в періоді вигодовування малюка.

Згідно з законопроєктом:

вагітним надається гарантія збереження робочого місця й середнього заробітку на період проходження рекомендованих лікарем медичних обстежень.

пропонується удосконалити надання відпустки, аби не допускати зменшення післяпологової частини.

"Реалізація законопроекту сприятиме зміцненню системи гарантій правового захисту працюючих жінок під час вагітності, пологів і вигодовування дитини, батьків, які поєднують роботу з сімейними обов’язками, а також дозволить імплементувати ряд міжнародних трудових стандартів у сфері охорони материнства", - пише пресслужба.