В Україні планують заборонити звільняти вагітних

Уряд України підтримав законопроєкт щодо заборони дискримінації працюючих жінок під час вагітності. Планують заборонити їх звільняти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Урядового порталу.
Відтепер роботодавець не має права звільнити жінку, яка вагітна або ж перебуває у відпустці, що пов’язана з вагітністю й пологами. Водночас звільнити не можна й після того, як вона повернеться на роботу. Також це стосується жінок, які перебувають в періоді вигодовування малюка.
Згідно з законопроєктом:
"Реалізація законопроекту сприятиме зміцненню системи гарантій правового захисту працюючих жінок під час вагітності, пологів і вигодовування дитини, батьків, які поєднують роботу з сімейними обов’язками, а також дозволить імплементувати ряд міжнародних трудових стандартів у сфері охорони материнства", - пише пресслужба.