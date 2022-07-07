В Украине планируют ввести уголовную ответственность за сделки со средствами ЕС

В Уголовный кодекс Украины планируют добавить ответственность за незаконные действия со средствами ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.
Новую норму разрабатывает БЭБ совместно с Министерством внутренних дел и другими государственными органами.
Предварительно речь идет о статье 210-1 "Причинение вреда финансовым интересам Европейского Союза", которой предусматривается уголовная ответственность относительно незаконных действий со средствами ЕС.
Отмечается, что ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий, от незаконного получения до нецелевого использования средств Евросоюза. Сейчас согласовывается окончательная редакция соответствующей нормы.
Как сообщалось ранее, ЕС планирует ввести запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России.
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