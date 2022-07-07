ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за сделки со средствами ЕС

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 21:41
В Украине планируют ввести уголовную ответственность за сделки со средствами ЕС Фото: в Украине планируют ввести уголовную ответственность за сделки со средствами ЕС (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Уголовный кодекс Украины планируют добавить ответственность за незаконные действия со средствами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

Новую норму разрабатывает БЭБ совместно с Министерством внутренних дел и другими государственными органами.

Предварительно речь идет о статье 210-1 "Причинение вреда финансовым интересам Европейского Союза", которой предусматривается уголовная ответственность относительно незаконных действий со средствами ЕС.

Отмечается, что ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий, от незаконного получения до нецелевого использования средств Евросоюза. Сейчас согласовывается окончательная редакция соответствующей нормы.

Как сообщалось ранее, ЕС планирует ввести запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасности Евросоюз Уголовный кодекс
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника