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В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з коштами ЄС

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Україна, Четвер 07 липня 2022 21:41
В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з коштами ЄС Фото: в Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з коштами ЄС (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До Кримінального кодексу України планують додати відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бюро економічної безпеки.

Нову норму розробляє БЕБ спільно із Міністерством внутрішніх справ та іншими державними органами.

Попередньо йдеться про статтю 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами ЄС.

Зазначається, що відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів Євросоюзу. Наразі узгоджується остаточна редакція відповідної норми.

Як повідомлялося раніше, ЄС планує ввести заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії.

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