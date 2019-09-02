В Украине установят автоматы для сбора пластиковых бутылок

В Украине в общественных местах планируют установить специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок - так называемые "фандоматы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

В ведомстве отметили, что "фандоматы" установлены во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей. Такие автоматы обменивают пластиковые и другие бутылки, например, алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак.

В министерстве отмечают, что такая инициатива поощряет людей к разумному сбору и использованию пластика и улучшению экологического состояния городов. Сейчас ведомство изучает аналогичный зарубежный опыт.

Фото: инфографика Минрегиона (minregion.gov.ua)

"Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандомат на 5000 человек", - отметил заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе.

"Фандоматы" получили свое название от немецкого слова "pfand", которое дословно переводится как "залог". Такие автоматы могут определять объем и вес тары, а сканер - распознавать около 30 000 штрих-кодов и в точности идентифицировать объект.

Напомним, в странах Европейского союза с 2021 года запретят использование и изготовление одноразовой пластиковой посуды.

Отмечается, что будут запрещены пластиковые трубочки, тарелки и другие столовые приборы. Соответствующее решение об изъятии с рынка одноразовых пластиковых изделий приняли страны-члены ЕС.

Основная цель - уменьшение количества пластиковых отходов. Сообщается, что сейчас их доля достигла уже 70% всех морских отходов.