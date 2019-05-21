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В ЕС перестанут использовать одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Новости » Общество    21.05.2019 - 21:30
В ЕС перестанут использовать одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пластиковые тарелки, соломки и другие одноразовые кухонные приборы исчезнут до 2021 года

В странах Европейского союза с 2021 года запретят использование и изготовление одноразового пластиковой посуды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что будут запрещены пластиковые трубочки, тарелки и другие столовые приборы. Соответствующее решение об изъятии с рынка одноразовых пластиковых изделий приняли страны-члены ЕС.

Основная цель - уменьшение количества пластиковых отходов. Сообщается, что сейчас их доля достигла уже 70% всех морских отходов.

По оценкам Европейской комиссии, благодаря решению можно будет избежать экологических убытков, стоимость которых до 2030 года составит эквивалент 22 млрд. евро.

Напомним, ранее в Женеве около 1400 представителей 187 стран мира приняли соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Документ утвердили вечером 10 мая по итогам 12-дневных консультаций в качестве дополнения к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

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