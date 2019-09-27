В Кабмине раскрыли возможную формулу растаможки "евроблях"

В Украине планируют упростить порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Экономической правде" министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Сообщается, что в Украине предлагают ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за "кубик".

"Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика", - говорит Криклий.

По его словам, нужно вывести максимально простую формулу для перерегистрации авто на иностранных номерах. Это позволит избежать спекуляций и коррупции.

Он убежден, что простые и примитивные алгоритмы значительно упростят жизнь автомобилистов и позволят отказаться от послушания разных оценщиков, ведь там, где начинается "тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция".

При этом он замечает, что реализовать такой план очень сложно с точки зрения Министерства финансов. Дело в том, что все поступления от растаможки "евроблях" и других автомобилей уже заложены в бюджет, но потом за эти средства строятся дороги и финансируется медицина с образованием.

Поэтому Криклий замечает, что только в сотрудничества Министерства инфраструктуры с Министерством финансов возможно вывести рациональную формулу.

Напомним, в Украине планировали изменить порядок растаможки "евроблях". Как отметил Криклий, министерство выступает за максимальное упрощение всех процессов.

Как сообщает РБК-Украина, 12 сентября Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца.