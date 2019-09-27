У Кабміні розкрили можливу формулу розмитнення "євроблях"

В Україні планують спростити порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Економічній правді" міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Зазначається, що в Україні пропонують ввести максимально простий принцип розмитнення авто з ставкою в один-три долара за "кубик".

"Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два, або три з "кубика", - говорить Криклій.

За його словами, потрібно вивести максимально просту формулу для перереєстрації автівок на іноземних номерах. Це дозволить уникнути спекуляцій та корупції.

Він переконаний, що прості та примітивні алгоритми значно спростять життя автомобілістів та дозволять відмовитись від послух різних оцінювачів, адже там, де починається "важка калькуляція, там одразу з’являється корупція".

При цьому він зауважує, що реалізувати такий план дуже складно з точки зору Мінфіна. Річ у тім, що усі надходження від розмитнення "євроблях" та інших автомобілів уже закладені до бюджету, але потім за ці кошти будуються дороги та фінансується медицина з освітою.

Тож Криклій зауважує, що лише у співпраці Міністерства інфраструктури з Мінфіном можливо вивести раціональну формулу.

Нагадаємо, в Україні планували змінити порядок розмитнення "євроблях". Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністерство виступає за максимальне спрощення всіх процесів.

Як повідомляє РБК-Україна, 12 вересня Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи", ще на 3 місяці.