Трамп подписал "акт Родченкова" о допинге

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Действующий президент США Дональд Трамп подписал так называемый "акт Родченкова". Он предусматривает уголовное преследование за случаи допингового заговора на соревнованиях с участием США.

Об этом говорится в сообщении Белого дома

После подписания президентом закон вступает в силу. Он был одобренным Сенатом 17 ноября.

"Закон предусматривает уголовное наказание в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанного с допингом, и предусматривает возмещение ущерба жертвам этого сговора", - говорится в сообщении.

Также Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Он содержит, в частности, санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Трамп заявил, что не будет ветировать оборонный бюджет, если из него уберут статью, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей.

Ранее Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать то, что нужно" по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену.

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп готов подавать в суд.