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В Украине планируют создать лабораторию для разработки вакцин

Новости » Общество     06.05.2020 - 15:19
В Украине планируют создать лабораторию для разработки вакцин
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Лаборатория будет создана на базе Института эпидемиологии

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине появится лаборатория, где будет проводиться разработка вакцин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ляшко для "Сегодня".

По словам главного санврача, лабораторию для разработки вакцин планируется создать на базе Института эпидемиологии им. Громашевского. Создание лаборатории уже обсуждалось с директором Института.

"И мы приняли тогда решение, что мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся как для коронавирусной болезни, так и для научных исследований. Это нам позволит соединить науку и практику. В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов", - пояснил он.

Ляшко отметил, что по состоянию на сегодня в Украине не ведется разработка ни одной вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины одобрило клинические испытания препарата "Биовен" для лечения коронавируса. В Минздраве рассказали, что действующим компонентом препарата являются антитела, обладающие активностью против гепатита A и В, цитомегаловируса и ряду других болезней.

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