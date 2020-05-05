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Минздрав одобрил испытания украинского препарата от COVID-19

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 18:29
Минздрав одобрил испытания украинского препарата от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Клинические испытания пройдут в Киеве, Одессе, Львове и Белой Церкви

Министерство здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом в Украине одобрило клинические испытания препарата "Биовен". Об этом говорится в приказе министра Максима Степанова, опубликованном на сайте ведомства.

Отметим, речь идет о клинических испытаниях препарата "Биовен" / "Биовен моно".

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению", - говорится в приказе.

Действующим компонентом препарата являются антитела, которые обладают специфической активностью против различных возбудителей - вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса и ряда других заболеваний.

Напомним, ранее Израиль объявил о прорыве в лечении COVID-19 и завершении разработки пассивной вакцины. Как заявляет израильская сторона, обнаруженные антитела нейтрализуют коронавирус в организме человека.

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